Gaziantep'te ecza deposunda yangın!

Gaziantep'te bir ecza deposunda yangın çıktı. Alevlerin binayı kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 17:52
Gaziantep'te ecza deposunda yangın!
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir ecza deposunda iddiaya göre, çalışma yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle ecza deposunda yangın çıktı.

Yangın sonrasında çevredekilkerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER BİNAYI KAPLADI 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin binayı kapladığı yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ecza deposunda soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Olay sonrası ecza deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 



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