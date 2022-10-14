Gaziantep'te ecza deposunda yangın!

14 Ekim 2022 Cuma, 17:52

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir ecza deposunda iddiaya göre, çalışma yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle ecza deposunda yangın çıktı.

Yangın sonrasında çevredekilkerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER BİNAYI KAPLADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin binayı kapladığı yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı ecza deposunda soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Olay sonrası ecza deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



