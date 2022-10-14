Gaziantep'te ecza deposunda yangın!
Gaziantep'te bir ecza deposunda yangın çıktı. Alevlerin binayı kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir ecza deposunda iddiaya göre, çalışma yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenle ecza deposunda yangın çıktı.
Yangın sonrasında çevredekilkerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ALEVLER BİNAYI KAPLADI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin binayı kapladığı yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının çıktığı ecza deposunda soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Olay sonrası ecza deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Bir yeni zam da sigaraya!
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Öyle mi genel müdür?