Edirne'de evinde yangın çıkan yaşlı kadını komşuları kurtardı
Edirne'de evinde yangın çıkan yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Değirmenyeni köyünde Sevdiye Aras'ın (83) yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfaktaki tüpün patlamasıyla alevler tüm evi sardı.
Evini terk edemeyen yaşlı kadın, komşularının yardımıyla bulunduğu odadan alınarak dışarı çıkarıldı.
Ayağında yanıklar oluşan Aras, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
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