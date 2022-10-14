Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın

Bursa'da sandalye üretimi yapılan atölyede çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 14:03
Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı atölyenin en üst katında yer alan boyahanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı nedeniyle çalışmaya ara veren işçiler, döndüklerinde durumu fark ederek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, alevleri alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almaya çalışıyor.


Bursa Yangın atölye

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