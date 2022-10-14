Bursa'da sandalye üretim atölyesinde yangın

14 Ekim 2022 Cuma, 14:03

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı atölyenin en üst katında yer alan boyahanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Cuma namazı nedeniyle çalışmaya ara veren işçiler, döndüklerinde durumu fark ederek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, alevleri alt katlara ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almaya çalışıyor.