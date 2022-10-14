Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın
Bursa’da mobilya imalathanesinde çıkan ve zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Demir masa ve sandalye imalatı yapılan atölyenin üst katındaki boyahanede çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangının çalışanlar yemek molasındayken çıktığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi