Gaziantep'te ele geçirildi: 2,3 milyon TL değerinde...

Gaziantep’te 2 milyon 375 bin TL değerinde gümrük kaçağı 475 adet taklit saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te ele geçirildi: 2,3 milyon TL değerinde...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:51

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ilçesinde H.A. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 2 milyon 375 bin TL olan 475 adet kaçak saat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #gözaltı

İlgili Haberler

Gaziantep'te grev engellendi: Sendika başkanı gözaltında!

Gaziantep'te grev engellendi: Sendika başkanı gözaltında!
Gaziantep'te ayakkabı atölyesinde yangın!

Gaziantep'te ayakkabı atölyesinde yangın!
Gaziantep FK 90+1'de 3 puana uzandı

Gaziantep FK 90+1'de 3 puana uzandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler