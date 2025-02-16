Gaziantep'te ele geçirildi: 2,3 milyon TL değerinde...
Gaziantep’te 2 milyon 375 bin TL değerinde gümrük kaçağı 475 adet taklit saat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.
Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ilçesinde H.A. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 2 milyon 375 bin TL olan 475 adet kaçak saat ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: #gaziantep #gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş'tan 'anket' açıklaması
- Demirören Holding yöneticisine tutuklama!
- 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
- Merve Taşkın'a ev hapsi verildi
- 'Erdoğan talimat verdi, Ali Erbaş durdurdu'
- Özel'den Erdoğan'a kayyum tepkisi
- Rusya'da korkutan deprem: Etkinlikler iptal edildi!
- Trump'tan, BRICS'e 'ölüm' fermanı
- TÜSİAD’dan 'yeni açıklama' hazırlığı
- Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti