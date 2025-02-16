Gaziantep'te ele geçirildi: 2,3 milyon TL değerinde...

Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:51

Güncelleme: 16.02.2025 - 11:54

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde Şehitkâmil ilçesinde H.A. isimli şahsa ait araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 2 milyon 375 bin TL olan 475 adet kaçak saat ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.