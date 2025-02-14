Gaziantep'te ayakkabı atölyesinde yangın!
Gaziantep’te ayakkabı imalatı yapılan atölyede yangın çıktı. Kısa sürede her yeri saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi kontrol altına alındı.
Yangın, bugün öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi’ndeki ayakkabı imalathanesinde çıktı.
İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
Alevleri fark eden atölye çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #gaziantep #atölye #Yangın
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