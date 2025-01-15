Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 1 milyon TL değerinde...

Gaziantep’te 2 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 119 bin TL olan oyun konsolu, cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 1 milyon TL değerinde...
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:12

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Nizip ilçesinde çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde M.İ. ve Y.N. isimli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı.

Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 119 bin TL olan 10 adet gümrük kaçağı PS5 oyun konsolu, 146 adet gümrük kaçağı PS5 oyun kolu, 605 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ve 9 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #gaziantep #cep telefonu #akıllı telefon

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