Gaziantep'te elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir inşaatta çalışan kişi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Kıraal Ataköy Mahallesi'nde evin inşaatında demir işçisi olarak çalışan Ökkeş Yıldırım (48), elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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