Gaziantep’te erkek dehşeti: Evini bastı, öldürdü, intihar etti

Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:41

Olay, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Dağcı (33), Fulya Aslan’ın (31) evine geldi.

Şahıs, eve gelir gelmez kapıyı açan kız arkadaşının annesi Gülçin Gürkan’ı (54) silahla ateş ederek yaraladıktan sonra evde bulunan Fulya Aslan’ı başından vurarak öldürdü. Saldırgan, daha sonra silahı başına dayayıp intihar etti.

Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fulya Aslan ile saldırgan Erkan Dağcı’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, omzundan yaralanan Gülçin Gürkan’ı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden Aslan ile Dağcı’nın cansız bedenleri ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci olayda hayatını kaybeden Fulya Aslan’ın daha önceden evlenip boşandığı ve velayeti babalarında olan iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.