Tekirdağ’da intihar girişimi!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:09

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:09

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakolu karşısındaki 6 katlı binada meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki M.K. eşiyle olan problemleri nedeniyle 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K.’yi ikna etmek için polis ekipleri 6 katlı binanın çatısına çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından da binanın altına hava yatağı açıldı.

Olay yerine gelen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy, intihar girişiminde bulunan 33 yaşındaki yurttaşı ikna ederek aşağı indirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.