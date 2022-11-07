Gaziantep'te 'evlilik' vaadiyle dolandırıcılık: 1 kişi tutuklandı
Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, bu kapsamda evlilik vaadiyle yurttaşları dolandırdığını tespit ettiği H.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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