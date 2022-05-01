Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
01 Mayıs 2022 Pazar, 16:23
Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı
Abone Ol google-news

Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Şanlıurfa OSB Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler