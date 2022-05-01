Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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