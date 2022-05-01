Şanlıurfa OSB'deki iplik fabrikasında yangın çıktı

01 Mayıs 2022 Pazar, 16:23

Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.