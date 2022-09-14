Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'yangın' paniği!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:02

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda, 14 Eylül Çarşamba saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle o katta ve üst katta bulunanlar tahliye edildi.

GİRİŞLER DURDURULDU

Yangına ilk müdahaleyi hastanedeki görevliler yaptı. Yangın söndürülürken, tedbir amaçlı olay yerine gelen itfaiye ekipleri çeşitli kontrollerde bulundu. Hastaneye girişler de durduruldu.