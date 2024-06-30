Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:32

Güncelleme: 30.06.2024 - 16:32

Feci kaza, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Sırasöğüt-Burç arasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Burç istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 42 AFY 342 plakalı transit araçla Sırasöğüt Mahallesi yönünde ilerleyen 27 ZC 849 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri 27 ZC 849 plakalı otomobilde bulunan 48 yaşındaki Döne Turgut’un hayatını kaybettiğini belirlerken 2’si ağır toplam 5 yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.