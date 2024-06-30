Gaziantep'te kaçak silah ticareti operasyonu: 12 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin şüphelilere ait 1 ev ve 4 araçta yaptığı aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 448 fişek ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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