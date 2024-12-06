Gaziantep’te feci kaza! Takla attı, yoldan çıktı: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla atarak yoldan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza! Takla attı, yoldan çıktı: 3 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:01

Feci kaza, gece saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi’nde yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobil, kontrolü kaybolduktan sonra takla atarak yol kenarındaki araziye savruldu.

Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #gaziantep

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