Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var!
Gaziantep’te 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlardan biri ters döndü. Kazada ters dönen araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, Ali Ş. idaresindeki 27 APV 969 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 V 8171 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.
Kaza sonucu 27 V 8171 plakalı araç ters dönerken araç içerisinde bulunan ve yaralanan 5 kişi can havliyle kendisini dışarı attı.
Yaralılara ilk müdahaleyi çevreden yardıma koşan yurttaşlar yaparken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1’i çocuk 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #gaziantep #otomobil #kaza
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