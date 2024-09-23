Burdur'da feci kaza: Otomobil direği devirdi, köy elektriksiz kaldı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen direk nedeniyle bir köy kısa süre elektriksiz kaldı.

Burdur'da feci kaza: Otomobil direği devirdi, köy elektriksiz kaldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:12

Ankara- Burdur kara yolunun Gökçebağ köyünde yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, Bekir Y. yönetimindeki 07 BPB 964 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ahşap elektrik direğine çarparak bir evin bahçesine girdi.

Otomobil sürücüsünün yara almadığı kazada kopan elektrik telleri nedeniyle Gökçebağ köyünün bir kısmına elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışmasının ardından bir süre sonra köye elektrik verilebildi.

 

 


Etiketler: #Burdur

İlgili Haberler

Burdur'da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü

Burdur'da drenaj çalışmasında göçük: 1 ölü
Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan nereli, kaç yaşında?

Tülay Baydar Bilgihan kimdir? Burdur'un yeni valisi Tülay Baydar Bilgihan nereli, kaç yaşında?
Burdur'da elektrikli bisiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı

Burdur'da elektrikli bisiklet, otomobile çarptı: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler