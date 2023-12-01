Gaziantep'te feci ölüm: Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Gaziantep'te odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ayşe Doğan (88), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:24
Gaziantep'te feci ölüm: Tandırdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde oğlu ve gelini ile aynı evde yaşayan Ayşe Doğan, ısınmak için yaktığı odun tandırından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Evde hareketsiz yatan Doğan'ı, tarladan dönen oğlu ve gelini buldu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

KURTARILAMADI

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürülen Doğan, burada kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı. 


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