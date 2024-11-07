Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş öğretmen A.O'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #Kayseri #fetö #Operasyon
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