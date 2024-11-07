Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:22

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş öğretmen A.O'yı yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #fetö #Operasyon

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