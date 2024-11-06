FETÖ üyesi eski astsubay Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale’de FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen firari astsubay, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ üyesi eski astsubay Kırıkkale'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 16:17

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, astsubaylık mesleğinden ihraç edilen M.G., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Etiketler: #FETÖ/PDY #fetö

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