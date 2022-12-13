Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen G.K'yi yakaladı.
Hükümlü, Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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