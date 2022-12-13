Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
13 Aralık 2022 Salı, 16:23
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen G.K'yi yakaladı.

Hükümlü, Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.


gaziantep fetö Operasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler