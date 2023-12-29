Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:36
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Nurdağı ilçesinde durduğu 3 araçta yaptığı aramada, yurda yasadışı yollarla giren 19 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.B, İ.K. ve İ.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 göçmen kaçakçısı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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