Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Nurdağı ilçesinde durduğu 3 araçta yaptığı aramada, yurda yasadışı yollarla giren 19 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.B, İ.K. ve İ.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 göçmen kaçakçısı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaçak göçmenler ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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