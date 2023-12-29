Muğla’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Datça açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:57
Muğla’da 16 düzensiz göçmen kurtarıldı!
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.


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