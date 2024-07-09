Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu
Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.
Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (12) ve İsmail Uygun (25), serinlemek için hayvanlar için oluşturulan gölete girdi.
Bilgin kardeşler ve Uygun, bir süre sonra gözden kayboldu. Gölette yapılan arama sonucunda 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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