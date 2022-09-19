Gaziantep'te hastane kuyruğu: Yurttaşlar isyan etti
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde, muayene ve tahliller için oluşan uzun kuyruklar yurttaşlar tepkisini çekti. Muayene olmak için hastaneye gelen vatandaşlar, ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durdurulduğunu belirterek, mağdur olduklarını dile getirdi.
Geçen hafta Sağlık Bakanlığı'nın hastane randevuları için müracaat eden vatandaşlara "30 günde en fazla üç randevu alabilirsiniz" mesajı gündeme gelmiş, hastane kuyruklarına yurttaşlar tepki göstermişti. Benzer görüntüler, bu sabah Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde de yaşandı.
Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde uzun kuyrukların oluşması muayene ve tahlil için hastaneye gelen yurttaşların tepkisine neden oldu. Muayene olmak için gelen yurrtaşlar ultrason ve röntgen için sıra alımlarının durduğunu ve mağdur oldukları ifade etti. Öte yandan doktor sayısının da eksik olduğunu ifade eden yurttaşlar, enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimin sadece haftanın 1 günü hastanede olduğunu belirtti.
Hastanede her gün benzer bir durum yaşandığını ifade eden vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı’nın soruna çözüm bulmasını istedi.
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