Kar havaalanını vurdu: 10 bin valiz teslim edilemedi

Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:38

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:38

Almanya’da geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin yarısını etkisi altına alan ani kar yağışı nedeniyle birçok kent beyaz örtüyle kaplandı. Uçak ve tren seferlerinde aksaklıklar yaşanırken, bazı bölgelerde okullar tatil edildi. Ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te ise kar kalınlığı 40 santimetreyi ulaştı, 770 uçuş iptal edildi.

Münih Havaalanı’ndaki bavul teslimatlarında buzlanma nedeniyle sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, Münih’te 10 bin valizin teslim edilemediği, bu sayının 15 bine çıkmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, sahiplerine ulaştırılamayan valizlerin büyük bir uçak hangarında bekletildiği, bazı valizlerin ise henüz buzu çözülmeyen uçaklarda bulunduğu bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Hamburg kenti de kardan olumsuz etkilenen şehirler arasında yer aldı. Yoğun kar nedeniyle karayolları trafiğe kapandı, toplu ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Karla kaplanan Hamburg Havaalanı, saatler süren çalışmayla temizlendi.

Frankfurt Havalimanı'ndaki hava trafiği de yağışlardan olumsuz etkilendi. Pazartesi günü akşam saatlerinde Frankfurt Havalimanı'nda kalkış ve inişlerde gecikmeler yaşanırken, 20 uçak seferi iptal edildi.

SICAKLIKLAR YENİDEN ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının gündüz 2-3 derece, gece saatlerinde ise eksi 2 ile eksi 4 arasında seyrettiği ülkede hafta sonundan itibaren sıcaklar tekrar artmaya başlayacak. Hafta içi hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 10-12 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, havanın ısınmasıyla birlikte buzlanmaların da kısa sürede ortadan kalkması bekleniyor.