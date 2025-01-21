Gaziantep'te husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğramıştı: Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 15:32

Güncelleme: 21.01.2025 - 15:32

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde 18 Ocak 2024 tarihinde bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; Osman Çiçek (20), bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan ve adları öğrenilemeyen 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırgan şahıslar kaçarken, ağır yaralanan Osman Çiçek hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Osman Çiçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç. adlı şahısları gözaltına aldı. Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.