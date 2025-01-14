Hatay'da dehşet! Kafede kuzeninin bıçaklı saldırısına uğradı

Hatay’da 24 yaşındaki genç, gittiği kafede bulunduğu sırada husumetli olduğu amcasının oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Hatay'da dehşet! Kafede kuzeninin bıçaklı saldırısına uğradı
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:42

Erzin ilçesinde, Can Özen (24) ikametinin bulunduğu ilçede eğlenmek için kafeye gitti.

Bir süre sonra husumetli olduğu amca oğlu, Can Özen’in bulunduğu kafeye gelerek Özen’i 4 yerinden bıçakladı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Can Özen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #hatay

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