Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:40

Güncelleme: 16.04.2023 - 16:40

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı 25 Aralık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Savaş Aydoğdu yönetimindeki otomobil seyir halindeyken önündeki aracı sollamak için şerit değiştirdi.

Bu sırada karşı yönden gelen Memik Aktar yönetimindeki araç, Savaş Aydoğdu'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Savaş Aydoğdu, Memiş Aktar ve otomobillerde bulunan 2’si çocuk, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.