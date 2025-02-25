Gaziantep'te iki grup birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:09

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:12

Güneykent Mahallesi’nde gece geç saatlerde aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet Alkurt'un vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kadın ise bıçakla yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.