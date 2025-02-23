Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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