Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
23 Şubat 2025 Pazar, 09:34
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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