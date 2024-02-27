Gaziantep’te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziantep’te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:10
Gaziantep’te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
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Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi’nde, bilinmeyen bir nedenle 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası şahıslardan biri öfkesine hakim olamayarak diğer şahsın iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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