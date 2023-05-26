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Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te, polis ekiplerince terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:52
Gaziantep'te IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda örgüt içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı.


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