Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ve Araban ilçelerinde izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:44
Gaziantep'te izinsiz kazı yapan 10 şüpheli suçüstü yakalandı
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Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kolluk devriyesi esnasında İslahiye ve Araban ilçelerinde izinsiz kazı yapan 10 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı esnasında kullanılan hilti (kırıcı), dedektör, tablet, power bank, jeneratör, fener, kazma, kürek, çekiç, testere, matkap ve benzeri kazı yapmaya yarayan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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