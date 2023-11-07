Karabük'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:11

Güncelleme: 07.11.2023 - 16:11

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıbükü köyü Yayla Mahallesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede kazı yapan F.K. (46), M.Ö. (48), M.G. (47), H.Ö (46) ve H.Y'yi (65) suçüstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, kürek, kazma, levye, balta, tüp, budama makinesi, boşluk bulma çubuğu, kova ve eldiven ile kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.