İzmir’de şoförler odası binasına silahlı saldırı
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası hizmet binasına silahla ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, Karabağlar ilçesindeki İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası hizmet binasına giderek Oda Başkanı Celil Anık ile görüşmek istedi.
Görüşme sonrası binadan çıkan şüpheli yanındaki tabancayla binanın camlarına ateş ederek kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin Anık ile görüştüğü odadan çıkarılması ve binadan ayrılması sonrası silahla ateş ettiği anları güvenlik kameraları kaydetti.
SEKRETERİ UYARIDA BULUNMUŞ
Oda Başkanı Celil Anık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sekreterinin kendisiyle görüşmek isteyen bir kişi olduğunu söylediğini belirterek, “Sekreterim, ‘Ben biraz stresli gördüm kendisini, bilginiz olsun’ diye uyarmıştı. Yanıma kabul ettim. Bir arkadaşım daha vardı yanımda. ‘Beni tanıdın mı?’ diye sordu, ismini söyledi. ‘Cezaevinden yeni çıktım. Bana iş kuracaksın. Yoksa seni vururum.’ dedi. Odada belindeki silahını gösterdi” dedi.
Olay sırasında sakin davranarak şüpheliyi odasından dışarıya çıkardığını anlatan Anık, şunları aktardı:
“Dışarı çıkınca arkadaşlar müdahale etti. Binadan çıktıktan sonra geri dönüp tabancasıyla ateş ediyor. Bunlar bu işe alışık, rant peşinde koşanlar, duraklara musallat olan tipler. Kendisini tanımam ama bunların ayağına basmış olabiliriz. Şikayetçi olduk.”
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