Gaziosmanpaşa’da silah ticareti operasyonu!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 11:03

Güncelleme: 09.02.2025 - 11:32

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri, ilçe genelinde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında polis, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da silah satışı yapan 'Tekirdağlı Eray' isimli kişinin bilgilerine ulaştı.

Polis çalışmalarını derinleştirerek şüphelinin Kağıthane, Gaziosmanpaşa civarlarında olabileceğini tespit etti. Güven timleri tarafından yakalanan Eray P.’nin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

12 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Güven timleri şüphelinin Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi’ndeki evinde de arama yaptı. Evde poşetin içerisinde 11 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Aramaların ardından silahlara el konulurken, Eray P. ve kız arkadaşı Müzeyyen P. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Eray P.‘nin poliste 10 suç kaydı olduğu ve 'Sahtecilik' suçundan arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Müzeyyen P., serbest bırakılırken, Eray P. adliyeye sevk edildi. Eray P. çıkarıldığı mahkemece 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Şüphelinin bölgede yaşanan yaralama ve cinayet olaylarında kullanılan silahları temin ettiği bilgisine de ulaşıldı.