Kocasını silahla vurarak öldürmüştü: Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tütün ürünleri satılan bir dükkanda tartıştığı kocası S.A.’yı silahla vurarak öldüren F.A., tutuklandı.

Kocasını silahla vurarak öldürmüştü: Tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 21:48

Olay dün saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satışı yapılan bir dükkanda meydana geldi.

F.A., bilinmeyen nedenle çıkan kocası S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #tutuklandı #kocası #kontrol

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