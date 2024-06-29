Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 29.06.2024 - 09:28

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 bağ evine ve 4 araca yönelik operasyon yaptı.

Düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca 1 adet pompalı tüfek ve 448 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.