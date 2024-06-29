Gaziantep’te silah kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 448 adet fişek ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 bağ evine ve 4 araca yönelik operasyon yaptı.
Düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca 1 adet pompalı tüfek ve 448 adet fişek ele geçirildi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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