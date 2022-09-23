Gaziantep'te kadın cinayeti: Tartıştığı eşini, başına 'doğrama tahtası' ile vurarak öldürdü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55), tartıştığı eşi Zeliha Durmuş'u (41) başına mutfaktaki doğrama tahtası ile vurarak katletti.
Aydınlık Mahallesi'nde, 23 Eylül Cuma sabah erken saatlerinde; Cahit Zarif İlkokulu sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
'DOĞRAMA TAHTASI' İLE VURDU
Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı. Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı.
Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Süleyman Durmuş'un Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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