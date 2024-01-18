Gaziantep'te kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdü!

Gaziantep'te Eyüp Turan Karabağ (34) tartıştığı evli olduğu Bahar Karabağ'ı (31) tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 13:49
Gaziantep'te kadın cinayeti: Tartıştığı eşini öldürdü!
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Olay, dün akşam saatlerinde Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil tamiri yapan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Eyüp Turan Karabağ, tartıştığı eşi Bahar Karabağ'a tabanca ile ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, Bahar Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Karabağ, ifadesinde temizlediği sırada tabancanın ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü.

2 çocuk annesi Bahar Karabağ'ın cenazesi ise otopsi sonrası toprağa verildi. Soruşturma sürüyor.


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