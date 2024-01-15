Antalya'da kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçakla katletti

Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:04

Güncelleme: 15.01.2024 - 15:04

Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır "dini nikahla" birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Gezersoy, kurtarılamadı.

Kendisini de bıçaklayıp ağır yaralanan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı.

Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.