Gaziantep'te kamyon, çarptığı TIR'ın üstünde asılı kaldı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 21:02

Güncelleme: 21.06.2024 - 21:06

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, aynı şeritte ilerleyen TIR’a çarpıp üzerinde asılı kaldı. Kazada TIR sürücüsü Doğan Korkmaz (45) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GJ 033 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak aynı şeritte ilerleyen Doğan Korkmaz’ın kullandığı 27 ALS 671 plakalı TIR’a çarpıp üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Doğan Korkmaz’ı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen 2 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Doğan Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TIR’ın üzerinde asılı kalan kamyon ise çekici yardımıyla indirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.