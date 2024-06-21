Sivas'ta feci kaza... Şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
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