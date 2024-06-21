Sivas'ta feci kaza... Şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 21.06.2024 - 08:25
Sivas'ta feci kaza... Şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.


sivas haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 bebek yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 bebek yaralı
İlk hasattan 1,5 milyon TL kazandı

İlk hasattan 1,5 milyon TL kazandı
Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler