Gaziantep'te 'kapora' dolandırıcılığına 7 tutuklama

Gaziantep'te internette sahte araç satışı ilanı vererek 'kapora' adı altında para toplayıp çok sayıda kişiyi, 3 milyon 100 bin lira dolandırdığı belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:20
Gaziantep'te 'kapora' dolandırıcılığına 7 tutuklama
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Gaziantep'te, jandarmaya başvuran çok sayıda kişi internette gördükleri araç satış ilanları üzerine, irtibat kurdukları kişilere kapora ödedikten sonra ulaşamadıklarını belirtip şikayette bulundu.

Çok sayıda şikayeti değerlendiren jandarma ekipileri, sahte satış ilanıyla 3 milyon 100 bin lira dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik çalışmasının ardından 9 şüpheli belirlendi.

Jandarma ekipleri Gaziantep'te 8, Adana'da ise 1 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y.K., S.Ö., V.Ö., S.Y., M.M., A.K. ve H.U. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, A.K. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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