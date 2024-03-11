Galibiyet hasreti 2 maça çıktı: Beşiktaş, Gaziantep deplasmanından eli boş dönüyor! Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş

Yayınlanma: 11.03.2024 - 19:39

Güncelleme: 11.03.2024 - 22:28

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazanırken galibiyet golleri 9. dakikada Deian Sorescu ve 85. dakikada Denis Dragus'dan geldi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun 89. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Beşiktaş, bu maçla birlikte 2012/13 sezonundan bu yana 6 gol ile ilk 15 dakikalarda en çok gol yediği sezonu yaşamış oldu.

Bu sonuçla birlikte Fernando Santos'un yönetimindeki 10. lig maçında 6. kez gol atamayan Beşiktaş 46 puanda kalırken, Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Gaziantep FK 31 puana yükselmiş oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş

95' Ghezzal, Gradel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

93' Gaziantep'de iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Draguş ve Mustafa giren oyuncular Aliou Badji ve Furkan Soyalp.

91' Ghezzal'ın pasında sağ kanattan hareketlenen Aboubakar çalımını attı ve şutunu çekti ancak Nita topu kornere çeldi.

90' Masuaku, Mustafa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

89' Ve penaltı kaçtı. Penaltıda topun başına geçen Cenk ortaya doğru penaltısını kullandı ancak Nita hata yapmadı ve topu kurtardı.

88' Kaleci Nita hakemle tartıştığı için sarı kart gördü.

88' Masuaku'nun pasında sol kanattan ceza sahasına giren Semih, Sorescu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

84' GOL | Mustafa'nın pasında orta alanda topla buluşan Draguş önündeki üç kişiyi çalımladı ve uzak köşeye sert ve düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

79' Net fırsat kaçtı. Masuaku'nun hatalı pasında topu alan Maxim pasını Draguş'a verdi ancak Draguş'un vuruşu kaleci Mert'te kaldı.

78' Orta alandan topla çıkan Gedson savunma arkasına sarkan Cenk'e pasını gönderdi ancak top kaleci Nita'da kaldı.

76' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda Cenk'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

75' Gaziantep'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Jamiro Monteiro giren oyuncu Gradel.

71' Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Aboubakar'ın gelişine vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

70' Gedson'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Amartey'in vuruşu kaleci Nita'da kaldı.

69' Ertuğrul, Semih'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

67' Sağ kanattan topla gelen Ghezzal ortasını açtı ancak Semih'in kafa vuruşu kaleci Nita'da kaldı.

62' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Onur ve Muçi giren oyuncular Aboubakar ve Ghezzal.

58' Necip, Draguş'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Musrati giren oyuncu Amartey.

53' Musrati tekrardan kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri tekrardan sahada.

52' Sorescu, Draguş ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi ve pasını Maxim'e vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

46' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Zaynutdinov giren oyuncu Cenk.

45' Hakem VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

45' Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Semih topu ön direkte uzaklaştırdı. Gaziantepli oyuncular şiddetli bir penaltı itirazında bulunuyor.

40' Ogün, Gedson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Sol kanattan topla gelen Mustafa önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top çok farklı şekilde auta çıktı.

37' Maxim sol kanattan savunma arkasına sarkan Mustafa'ya pasını vermek istedi ancak Worrall araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

32' Sol kanattan çalımlarla gelen Rashica önünü boşalttı ve ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak Nita topu kontrol etti.

29' Musrati sol kanattan hareketlenen Rashica'ya uzun pasını gönderdi ancak top doğrudan taca çıktı.

25' Muçi'nin pasında sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Masuaku ceza sahasına girdi ve yerden ortasını açtı ancak Semih topa dokunamadı.

21' Onur sağ kanattan topla geldi ve bekletmeden ortasını açtı ancak kimsenin dokunamadığı top diğer kanattan auta çıktı.

19' Sağ kanattan topla gelen Semih ceza sahasına girerken şutunu çekti ancak savunmaya çarparak yavaşlayan top Nita'da kaldı.

16' Musrati sağ kanattan hareketlenen Rashica'ya uzun bir pas göndermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

12' Masuaku sol kanattan çalımlarla geldi ve son çizgiye indi ancak ortasında savunma top Semih'e gelmeden uzaklaştırdı.

8' GOL | Musrati'nin hatalı pasında araya giren Maxim pasını Draguş'a verdi. Draguş'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Deian Sorescu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

3' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

2' Masuaku sol kanattan topla geldi ve son çizgiye indi ancak savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.