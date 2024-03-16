Gaziantep'te karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Gaziantep’te karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Recep Doğruer’e seyir halinde ilerleyen otomobil çarptı. Şiddetle savrulan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı incelemede 4 yaşındaki Recep'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Küçük çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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