Gaziantep'te karşıya geçmek isteyen 4 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:14

Güncelleme: 16.03.2024 - 11:14

Kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Recep Doğruer’e seyir halinde ilerleyen otomobil çarptı. Şiddetle savrulan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı incelemede 4 yaşındaki Recep'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.