Gaziantep'te katliam: Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürdü, intihar etti

Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 29.01.2024 - 11:24

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.

Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.