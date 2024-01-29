Gaziantep'te katliam: Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürdü, intihar etti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı aynı silahı kendisine ateşleyerek intihar etti.
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.
Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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