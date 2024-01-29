Gaziantep'te katliam: Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürdü, intihar etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı aynı silahı kendisine ateşleyerek intihar etti.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 11:24
Gaziantep'te katliam: Eşini ve 2 kayınbiraderini öldürdü, intihar etti
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta, isimleri henüz öğrenilemeyen bir kişi ile eşi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yanında bulundurduğu silahla eşini ve 2 kayınbiraderini öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.

Bölgeden 27 APP 441 plakalı aracıyla kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla otomobilinde intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


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