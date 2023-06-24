Gaziantep’te katliam gibi kaza: 6 ölü!
Gaziantep’te kafa kafaya çarpışan iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Gaziantep-Adıyaman karayolu Recep Tayyip Erdoğan bulvarında iki araç kafa kafaya çarpıştı.
6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Feci kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Aşırı hız nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazanın ardından karayolu trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
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